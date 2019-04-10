Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих планах на будущее

Автор: Никола Косич 0

Массимо Каррера

Массимо Каррера рассказал итальянским журналистам о своем желании поскорее приступить к работе. Бывший главный тренер «Спартака» готов рассмотреть варианты и за пределами Италии.

«Сложно сказать. Я жду наилучшее со всех сторон предложение. У меня огромное желание, но на данный момент ничего нет. Работа в Италии возможна, но я ничего не исключаю. Я готов к приключениям даже за рубежом. Все зависит от важности проекта. Как я провожу сейчас свободное время? Смотрел много матчей по ТВ, часто приходил на стадион. Откровенно говоря, больше всего меня зацепила «Аталанта». Ее матчи очень зрелищны», – подметил Каррера.

Проведя в «Спартаке» на посту главного тренера два года, итальянский специалист вернул московскому клубу чемпионство впервые за 16 лет, а также одержал первую в истории команды победу в Суперкубке России.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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