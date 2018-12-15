«Челси» намерен пожизненно запретить фанатам посещать матчи клуба из-за расизма

Автор: Роман Шлуинский 0

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович запросил отчеты с матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом «Види». Матч закончился вничью — 2:2.

Английский клуб запросил кадры с камер видеонаблюдения на стадионе в Будапеште, чтобы идентифицировать болельщиков, скандировавших антисемитские кричалки во время матча. Руководство «Челси» намерено пожизненно запретить посещать матчи лондонской команды фанатам, виновным в проявлении расизма.

Напомним, недавно в Англии произошел скандал с полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом, который был оскорблен на расовой почве фанатом «Челси» во время матча в Лондоне. После случившегося лондонский клуб выступил с официальным заявлением и запретил посещать свои матчи четырем болельщикам.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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