Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа склоняется к подписанию нового контракта с нынешним клубом. Напомним, ранее руководство манкунианцев воспользовалось опцией продления соглашения с 28-летним испанцем до конца сезона 2019/20.

В услугах де Хеа заинтересованы французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус», однако вратарь считает, что для него будет лучше остаться в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что Давид подпишет новый долгосрочный контракт с «красными дьяволами» в ближайшее время. Зарплата испанца увеличится до 350 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голкипер пропустил 29 голов в 17 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US