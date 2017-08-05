«ПСЖ» продал 10 000 футболок Неймара за один день

Пришествие Неймара вызвало настоящую истерию во Франции. «ПСЖ» смог продать 10 000 футболок с фамилией бразильца на спине в первый же день.

В пятницу два официальных магазина «ПСЖ» приняли около 15 000 посетителей, что является рекордом для клуба. Средняя цена футболки составила 100 евро. Кроме того, активно продавались также шарфы и шапки.

Напомним, что в четверг Неймар выкупил свой контракт у «Барселоны» за 222 млн евро и перешел в «ПСЖ». На следующий день он был представлен в качестве игрока парижского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: France Blue