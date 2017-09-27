Криштиану Роналду хочет получать 25 млн евро

Автор: Никита Воробьев 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассчитывает улучшить условия своего контракта. Завышенные зарплаты Неймара и Мбаппе, а также продление соглашения с Лионелем Месси заставили португальца заявить о своем желании руководству «сливочных».

Роналду намерен получать не менее 25 млн евро. В то же время сообщается, что разногласий между футболистом и клубом не существует. Однако совет «галактикос» пока не рассматривает возможность удовлетворения запросов своего главного звездного игрока, а планирует сперва возобновить сотрудничество с Серхио Рамосом.

Напомним, что Криштиану переподписал контракт с «Реалом» в ноябре прошло года до лета 2021-го.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду сократят дисквалификацию

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду: «Мои задачи каждый год неизменны – выиграть все с клубом и сборной»

Криштиану Роналду

Зинедин Зидан: «Роналду точно останется. Не представляю «Реал» без него»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 