Криштиану Роналду хочет получать 25 млн евро

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассчитывает улучшить условия своего контракта. Завышенные зарплаты Неймара и Мбаппе, а также продление соглашения с Лионелем Месси заставили португальца заявить о своем желании руководству «сливочных».

Роналду намерен получать не менее 25 млн евро. В то же время сообщается, что разногласий между футболистом и клубом не существует. Однако совет «галактикос» пока не рассматривает возможность удовлетворения запросов своего главного звездного игрока, а планирует сперва возобновить сотрудничество с Серхио Рамосом.

Напомним, что Криштиану переподписал контракт с «Реалом» в ноябре прошло года до лета 2021-го.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca