Арсен Венгер планирует набрать 85 очков в следующем сезоне АПЛ

Автор: Никита Воробьев 0

Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о задачах на грядущий год. Француз рассчитывает набрать 85 очков, чтобы снова вернуться в чемпионскую гонку.

«В прошлом сезоне мы набрали 75 очков, сейчас же наша цель набрать на 10 очков больше, чтобы попасть в чемпионскую гонку и побороться на титул.

Я против того, чтобы вернуться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы. Потому что всегда победителем становилась команда, выбывавшая из ЛЧ. Это может серьезно повлиять на выступление во внутреннем чемпионате, потому что, если команда в апреле имеет больше шансов выиграть Лигу Европы, она теряет концентрацию в чемпионате.

Я всегда буду работать в команде, имеющей хорошие шансы одержать победу в следующем матче. В Лиге Европы, если будем иметь возможность дать отдохнуть некоторым игрокам, будем делать это. Но это зависит оттого, кто будет нашими соперниками», — сказал Венгер.

Напомним, что в прошлом году «Арсенал» занял 5 место в чемпионате Англии и упустил путевку в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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