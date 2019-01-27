Полузащитник «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб

Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Китае. Название клуба не уточняется, однако стороны близки к оформлению сделки.

По информации Globo Esporte, сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что интерес к 26-летнему бразильскому футболисту команды из Китая проявляли еще в прошлое трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата России Фернандо провел 13 матчей. Он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Globo Esporte