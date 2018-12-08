Отец Павла Мамаева: «Мне было стыдно за то, что происходило в тот момент, по-человечески стыдно»

Константин Мамаев, отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что ему стыдно из-за инцидентов, в которых принял участие его сын. Но он заявил, что не перестанет им гордиться.

«В первом же письме Павел написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда не попал». Это ответ на все. Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. Он все осознал в первый же день.

Он мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было стыдно за то, что происходило в тот момент, по-человечески стыдно. Это был вопиющий случай. Не было никогда такого еще с нашими, будем так говорить, футболистами», — сказал Константин Мамаев.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин в начале октября участвовали в двух драках, в ходе которых пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак, глава НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Сейчас оба футболиста находятся под стражей в СИЗО.

Фото: твиттер телеканала 360

Источник: Телеканал НТВ