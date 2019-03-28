«Ливерпуль» принял решение относительно возможной продажи Мане

Руководство «Ливерпуля» приняло решение относительно продажи сенегальского нападающего Садьо Мане. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, английский клуб не собирается расставаться с футболистом. Сообщается, что «красные» не заинтересованы в продаже сенегальского форварда вне зависимости от того, какая сумма будет за него предложена.

Напомним, ранее интерес к Мане проявлял «Реал». В приобретении 26-летнего сенегальца настаивал сам Зинедин Зидан.

Садьо Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 41,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 29 матчах АПЛ. Он забил 17 мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror