Эден Азар: «Я не беспокоюсь за Анри. Он станет отличным тренером в будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал увольнение Тьерри Анри с поста главного тренера «Монако». Футболист лондонского клуба поддержал 41-летнего французского специалиста.

«Мне очень жаль Анри, он этого не заслужил. Он пришел в клуб, который не выступал хорошо, он старался все изменить, но не преуспел в этом.

Но я не беспокоюсь за Анри. Он станет отличным тренером в будущем.

Если он захочет вернуться в сборную Бельгии, мы будем рады», – сказал Азар.

Напомним, Тьерри Анри до работы в «Монако» был ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Фото: Global Look Press

Источник: 7sur7