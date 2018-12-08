Нападающий «Локомотива» оштрафован за удар судьи

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов получил сразу два штрафа. 300 тысыч рублей он заплатит за удар судьи и 100 тысяч — за удар соперника в голову.

Напомним, в третьем периоде матча «Локомотив» — «Йокерит»  при счете 0:3 Артур Каюмов провел жесткий силовой прием против Йеспера Йенсена и попал ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанес одному из судей удар в лицо. Он получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьей.

Форвард получил восемь матчей дисквалификации за то, что ударил арбитра, четыре игры — за атаку в голову соперника, а ещё один матч добавился автоматом из-за двух больших штрафов.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

КХЛ. «Йокерит» разгромил рижское «Динамо»

КХЛ. «Йокерит» разгромил «Северсталь»

КХЛ. «Барсы» хозяйничают на «Хартвалл-Арене»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 