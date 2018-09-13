«Севилья» намерена выкупить Андре Силву у «Милана»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос рассказал, что клуб планирует выкупить у «Милана» нападающего Андре Силву. В межсезонье испанский клуб арендовал 22-летнего форварда с правом выкупа. 

«У нас есть право выкупа, и мы надеемся воспользоваться им. Неважно, сколько мы заплатим, цена зависит от того, как он выступит», – сказал Капаррос.

«Севилья» заплатит 5 миллионов евро за аренду Силвы и 30 миллионов за выкуп контракта.

Летом 2017 года «Милан» купил Силву у «Порту» за 38 миллионов евро. Он забил 2 гола в 24 матчах серии А, в основном выходя на замену. В 14 матчах Лиги Европы у Силвы 8 голов.

В трех матчах примеры на старте сезона португалец забил три гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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