«Севилья» намерена выкупить Андре Силву у «Милана»

Спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос рассказал, что клуб планирует выкупить у «Милана» нападающего Андре Силву. В межсезонье испанский клуб арендовал 22-летнего форварда с правом выкупа.

«У нас есть право выкупа, и мы надеемся воспользоваться им. Неважно, сколько мы заплатим, цена зависит от того, как он выступит», – сказал Капаррос.

«Севилья» заплатит 5 миллионов евро за аренду Силвы и 30 миллионов за выкуп контракта.

Летом 2017 года «Милан» купил Силву у «Порту» за 38 миллионов евро. Он забил 2 гола в 24 матчах серии А, в основном выходя на замену. В 14 матчах Лиги Европы у Силвы 8 голов.

В трех матчах примеры на старте сезона португалец забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia