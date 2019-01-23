Денис Давыдов может перейти в «Балтику» на правах аренды

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о намерении калининградского клуба заполучить нападающего московского «Спартака». «Балтийцы» хотят взять в аренду Дениса Давыдова.

«Обратились с предложением к «Спартаку» об аренде Дениса Давыдова. Наш тренерский штаб уверен, что он может принести команде пользу и перезагрузить карьеру. Сейчас все зависит от «Спартака», но мы настроены на позитивный исход переговоров», — сказал Качукаев.

Напомним, Денис Давыдов выступает за основную команду красно-белых с 2013 года. Прошлым летом 23-летний футболист на правах аренды перешел в «Спартак» из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»