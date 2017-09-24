Владимир Маркин: «Как раз и проверим, кто агрессивней — российские или британские болельщики»

Председатель комитета безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что Россия способна обеспечить порядок во время матчей «Спартака» и ЦСКА с английскими «Ливерпулем» и «Манчестером Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов.

«Как раз и проверим, кто агрессивней — российские или британские болельщики. Учитывая предыдущий опыт, могу сказать: уж кому-кому, но только не англичанам нас учить и воспитывать, как нужно себя вести. Пускай приедут и покажут именно здесь, в Москве, что изменилось с тех пор, как из-за поведения болельщиков за рубежом все английские клубы были полностью лишены права участия в еврокубках с 1985 по 1990 год.

Что касается безопасности, то российские правоохранительные органы вполне способны ее обеспечить не то что во время кратковременного пребывания британских болельщиков, которые всегда отличались буйным нравом, но и во время более длительных мероприятий, что доказал Кубок конфедераций и многие другие соревнования, которые проводились не только в Москве, но и других городах России.

Английским болельщикам, если хотят просто поболеть за команду и уехать живыми-здоровыми, рекомендую только одно — не проявлять никакой агрессии и уж тем более не нарушать законы РФ и нормы международного права.

Российским болельщикам не стоит опасаться выезжать в Англию на ответные игры. Если чего-то опасаться, конечно, лучше сидеть дома, но, если вы собираетесь в гости и тем более выехать в другую страну, нужно быть щепетильными и острожными, нужно соблюдать нормы поведения, не проявлять агрессии и уж тем более не нарушать законов страны. Тогда вы полностью находитесь под охраной закона этого государства. А если бегать по городу, как обезьяна с гранатой, и возмущаться, если тебя заберут в участок, то, конечно, ни одна страна не будет за тебя заступаться, никто не возьмет на себя такую головную боль», — сказал Маркин.

Напомним, что «Спартак» примет «Ливерпуль» 26 сентября, а на следующий день на стадионе ЦСКА будет гостить «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС