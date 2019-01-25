Более 5 тысяч болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира 2018, до сих пор не покинули страну

Более 5 тысяч фанатов, которые приехали в Россию по паспорту болельщика на чемпионат мира, до сих пор не покинули страну. Всего в России на чемпионате мира побывали 650 тысяч человек.

Большинство из них оказались законопослушными людьми и в установленное время покинули страну. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МВД по миграции Андрей Краюшкин.

Срок действия Fan-ID был продлен до конца года, и на 31 декабря в России оставалось около 12 тысяч человек. Совместными усилиями ФСБ и МВД это количество удалось сократить до 5,5 тысяч. Правоохранители полагают, что к 30 марта все задержавшиеся будут выдворены из страны.

Стоит отметить, что самое большое количество фанатов, которые приехали на ЧМ-2018, прибыло из Америки. Их было почти 90 тысяч человек. Бразильцы приехали в количестве более 77 тысяч. В первую пятерку также входили представители Колумбии, Германии и Мексики.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Эхо Москвы