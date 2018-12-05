Криштиану Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет в Мадрид на ответный матч Кубка Либертадорес, в котором встретятся «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Футболист отказался посетить эту встречу.

Форвард считает, что он еще не готов возвращаться в Испанию после ухода из «Реала». Отношения Роналду с руководством мадридского клуба серьезно пострадали из-за его перехода в «Ювентус». Именно это заставило португальца отказаться от посещения матча.

Ранее сообщалось, что матч между южноамериканскими грандами может посетить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен был состояться 24 ноября, но был отменен из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате нападения несколько игроков получили травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: AS