Голкипер «Реала» Тибо Куртуа установил антирекорд по количеству пропущенных голов в первой части сезона. Бельгиец пропустил 21 мяч в первых 16 встречах за мадридский клуб.

В ворота Куртуа соперники отправили 18 мячей в 13 играх чемпионата Испании, и трижды он пропускал за три матча в Лиге чемпионов, все три гола забили игроки ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).

До этого худшим результатом в карьере 26-летнего бельгийца были 19 голов в 16 играх, пропущенные в составе «Генка» в сезоне-2010/11. В «Челси» он дважды пропускал по 18 мячей, в «Атлетико» – 17 и меньше.

Стоит отметить, что несмотря на статистику, Тибо Куртуа выиграл конкуренцию у Кейлора Наваса.