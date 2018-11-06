Лига чемпионов. 4-й тур. «Порту» дома разгромил «Локомотив»

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» ездил к «Порту». Московская команда потерпела разгромное поражение — 1:4.

Лига чемпионов. 4-й тур

ПОРТУ — ЛОКОМОТИВ — 4:1 (2:0)

Порту. 6 ноября.

Стадион «Драгау».

Судья: Давиде Масса (Италия).

«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес (Сержиу Оливейра, 84), Браими (Отавио, 68), Корона (Эрнани, 77), Марега.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Фернандеш (Фарфан, 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер (Смолов, 71).

Голы: 1:0 — Эррера (2), 2:0 — Марега (42), 2:1 — Фарфан (59), 3:1 — Корона (67), 4:1 — Отавио (90).

Предупреждения: Чорлука (3), Фелипе (48), Милитао (61), Отавио (68).

14 (7) удары (в створ) 15 (2)

17 фолы 14

4 угловые 10

2 офсайды 2

55 % владения мячом 45

Первый тайм начался с гола хозяев. На 2-й минуте после ошибок обороны Марега прострелил на Эрреру. Полузащитник «Порту» с легкостью переправил мяч в пустые ворота. На 19-й минуте создали момент «железнодорожники»: Алексей Миранчук сместился справа в центр и пробил в дальнюю девятку, но немного мимо. После этого Алексей повторил попытку удара, но снова оказался чуть не точен. На 42-й минуте нападающий «драконов» Марега удвоил преимущество: он открылся за спины защитникам, получил пас от Эрреры и забил Гилерме между ног. Во втором тайме преимуществом завладел «Локомотив». И вскоре это привело к голу. На 59-й минуте Алексей Миранчук хорошо подал угловой, а Фарфан пробил точно в левый угол ворот. Спустя восемь минут снова отличились хозяева. Гилерме неудачно выбил мяч. Торрес подобрал его и сразу же перевел мяч на Корону, который убрал на замахе Идову и попал вратарю «железнодорожников» между ног. Затем был момент у Смолова: Касильяс вышел из ворот, но форвард москвичей не решился на дальний удар. В добавленное время точку в матче поставил Отавио. После углового мяч отскочил к полузащитнику португальской команды, и он мощно закрутил в правый от себя угол.

Фото: твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»