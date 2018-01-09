Алексей Сафонов: «Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм»

Автор: Никита Воробьев 0

Федор Смолов

Известный футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз о будущем нападающего сборной России Федора Смолова. По его словам, форвард скорее всего перейдет в санкт-петербургский «Зенит».

«Даю 70 процентов на то, что Смолов перейдет в «Зенит», а не в «Спартак» или «Вест Хэм». А вот схема трансфера – большой вопрос. Но для «Зенита», не имеющего финансовых проблем, это непринципиально. Не удивлюсь и если в Санкт-Петербург переедет какая-нибудь европейская звезда. Из Италии или Испании. «Зениту» нужны титулы, а пока сезон складывается не слишком удачно», — сказал Сафонов.

Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» может обменять Дзюбу на Смолова с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок «Краснодара» забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 13-и матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт»

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