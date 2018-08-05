«Ювентус» получил от продаж маек с фамилией Криштану Роналду 6,5 миллионов евро

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Ювентус» предоставил данные о продаже атрибутики команды перед стартом сезона-2018/19 итальянской Серии А. Туринский клуб распродал все игровые футболки до начала турнира.

После перехода в клуб форварда Криштиану Роналду в нынешнее трансферное окно продажи атрибутики значительно выросли. С 10 июля по 5 августа «бьянконери» реализовали около 55 тысяч футболок, что привело к прибыли с продаж в размере 6,5 миллионов евро. Поступление новой партии футболок ожидается только в конце сентября 2018 года.

Туринский «Ювентус» заплатил за трансфер Роналду в общей сложности € 112 млн. Зарплата 33-летнего португальца составила € 30 млн в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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