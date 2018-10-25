Лига Европы-2018/19. 25 октября. Результаты дня

Группа А

«Цюрих» — «Байер» — 3:2 (1:0)

(Маркезано, 44, Домгени, 59, Одей, 78; Бельараби, 50, Бельараби, 54)

АЕК Ларнака — «Лудогорец» — 1:1 (1:1)

(Ларена,25, с пенальти; Лукоки, 7)

Группа B

«РБ Лейпциг» — «Селтик» — 2:0 (2:0)

(Кунья, 31, Брума, 35)

«Ред Булл» — «Русенборг» — 3:0 (1:0)

(Дабур, 34, Вольф, 53, Дабур, 59, с пенальти)

Группа C

«Зенит» — «Бордо» — 2:1 (1:1)

(Дзюба, 41, Кузяев, 85; Бриан, 26)

«Копенгаген» — «Славия» — 0:1 (0:0)

(Матоушек, 46)

Группа D

«Спартак Трнава» — «Динамо Загреб» — 1:2 (1:0)

(Горбани, 32; Гавранович, 64, Оршич, 77)

«Андерлехт» — «Фенербахче» — 2:2 (1:0)

(Баккали, 35, Баккали, 50; Фрай, 53, Калдырым, 57)

Группа E

«Спортинг» — «Арсенал» — 0:1 (0:0)

(Уэлбэк, 78)

«Карабах» — «Ворскла» — 0:1 (0:0)

(Кулач, 48)

Группа F

«Милан» — «Бетис» — 1:2 (0:1)

(Кутроне, 83; Санабрия, 30, Ло Чельсо 55)

«Дюделанж» — «Олимпиакос» — 0:2 (0:0)

(Торосидис, 66, Йорданович, 81, гол в свои ворота)

Группа G

«Рейнджерс» — «Спартак» — 0:0.

«Вильярреал» — «Рапид» — 5:0 (3:0)

(Форнальс, 26, Токо-Экамби, 30, Барач, 45, гол в свои ворота, Раба, 63, Морено, 85)

Группа H

«Айнтрахт Ф» — «Аполлон» — 2:0 (2:0)

(Костич, 13, Аллер, 32)

«Марсель» — «Лацио» — 1:3 (0:1)

(Пайет, 86; Уоллес, 10, Кайседо, 59, Марушич, 90)

Группа I

«Бешикташ» — «Генк» — 2:4 (0:1)

(Вагнер Лав, 74, Вагнер Лав, 86; Саматта, 23, Саматта, 69, Ндонгала, 81, Петровски, 83)

«Сарпсборг» — «Мальме» — 1:1 (0:0)

(Халворсен, 87; Виннхейм, 79)

Группа J

«Стандард» — «Краснодар» — 2:1 (0:1)

(Перейра, 72, Окриашвили, 88; Нолито, 43)

«Севилья» — «Анхисар» — 6:0 (3:0)

(Меса, 7, Сарабия, 9, с пенальти, Лукач, 35, гол в свои ворота, Муриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67)

Группа K

«Ренн» — «Динамо Киев» — 1:2 (1:1)

(Гренье, 40; Кендзера. 21, Буяльский, 89)

«Яблонец» — «Астана» — 1:1 (1:1)

(Поважанец, 4; Энрике, 11)

Группа L

«Челси» — «БАТЭ» — 3:1 (2:0)

(Лофтус-Чик, 2, Лофтус-Чик, 8, Лофтус-Чик, 53; Риос, 79)

«ПАОК» — «МОЛ-Види» — 0:2 (0:2)

(Хусти, 12, Стопира, 45)

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»