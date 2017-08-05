«Барселона» готова включить Андреса Иньесту в сделку по Пауло Дибале

«Барселона» всерьез рассчитывает приобрести у «Ювентуса» нападающего Пауло Дибалу. В настоящий момент каталонцы готовят два предложения.

Сине-гранатовые готовы заплатить 120 млн евро за аргентинца. Если туринцев не устроит эта сумма, «Барселона» предложит 90 млн евро и полузащитника Андреса Иньесту.

Однако «Ювентус» не намерен расставаться со своим лидером. Недавно спортивный директор «бьянконери» Дзузеппе Маротта заявил, что Дибала не продается ни за какую цену.

Иньеста по праву является легендой «Барселоны». Вместе с ней воспитанник каталонского клуба 8 раз становился чемпионом страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport