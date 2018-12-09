Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

В матче 17-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Уфу» (1:1). Эта встреча оказалась для хавбека «быков» Юрия Газинского юбилейной.

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