Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

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В матче 17-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Уфу» (1:1). Эта встреча оказалась для хавбека «быков» Юрия Газинского юбилейной.
Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр). В этих матчах Газинский забил 9 голов и отдал 20 результативных передач.
Свой двухсотый матч за "Краснодар" сегодня сыграл Юрий Газинский🎉
Мы поздравляем Юрия с этим выдающимся достижением! 👏👏👏
Желаем ему и дальше радовать клуб и болельщиков своей игрой и приносить пользу команде! 💪🖤💚#BullsFamily #200матчей #ВпередБыки pic.twitter.com/Xm0Kk4ntm3
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 9, 2018
Напомним, 29-летний футболист перешел в «Краснодар» из «Торпедо» в 2013 году за 250 тысяч евро. В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Фото: твиттер ФК «Краснодар»
Источник: твиттер ФК «Краснодар»