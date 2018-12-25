Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел 170 млн рублей из совместно нажитого имущества»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал про необычное поведение футболиста. А именно про то, что игрок вывел из совместного имущества 170 миллионов рублей.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 миллионов рублей, а 7 августа еще 30 миллионов рублей на подконтрольные ему счета.

Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела.

У него есть еще счета, по которым ожидается информация. Сумма выведенных Глушаковым средств может быть впечатляющей», – сказал Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС