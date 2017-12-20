Томаш Росицки объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник пражской «Спарты», дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала» Томаш Росицки объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. Карьера чеха длилась 19 лет.

«Я знал, что однажды этот день настанет. К матчам стало готовиться все труднее. Мысленно понимаю, что хочу играть, но мое тело говорит об обратном. У меня была отличная футбольная карьера. Я люблю футбол и безусловно пережил бы это снова», — сказал Росицки.

37-летний хавбек завоевывал золотые медали Бундеслиги, трижды становился чемпионом Чехии, дважды выигрывал Кубок Англии, а также брал бронзу в составе сборной на Евро-2004. За свою карьеру Росицки провел 474 официальных матча на клубном уровне, в которых забил 58 голов и отдал 70 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun