Арьен Роббен: «Интерес «Интера» — это честь для меня»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал информацию об интересе со стороны миланского «Интера». Также футболист рассказал, что влияет на его решение о переходе в другой клуб.

«Я горжусь тем, что попал в сферу интересов «Интера». Последние несколько недель были очень напряженными, особенно, для моего отца, который также является моим агентом. Приятно слышать, что клубы мной интересуются.

Решение о моем будущем еще не приятно, я открыт для предложений. Хочу подождать и пока сосредоточиться на выступлении за свою нынешнюю команду. Не знаю когда, но я обязательно приму решение. Не стану ждать конца сезона. У меня семья, я должен планировать будущее заранее. Но я повторюсь, интерес «Интера» — это честь для меня», — приводит слова Роббена Football Italia.

Напомним, 34-летний Роббен перешел в «Баварию» летом 2009 года из мадридского «Реала» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне провел девять матчей в чемпионате Германии и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia