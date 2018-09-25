«Краснодар» показал свой лучший старт в РПЛ

«Краснодар» набрал в 8 турах нынешнего сезона в РПЛ 16 очков — это лучший стартовый отрезок команды за всё время её выступления в Премьер-Лиге.

Черно-зеленые не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ. Также они имеют лучшую разницу мячей за все годы.

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев провёл свой 15-й официальный матч в роли рулевого «горожан» и одержал десятую победу при 2 ничьих и 3 поражениях. Он имеет самый высокий процент набранных очков среди всех наставников, когда либо возглавлявших клуб – 71,1% от максимально возможного количества.

Напомним, 24 сентября «Краснодар» в гостях обыграл «Крылья Советов» — 3:0. Таким образом, «горожане» поднялись на 2 строчку чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»