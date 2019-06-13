Флорентино Перес: «Реал» купил особенного игрока»

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил на презентации полузащитника Эдена Азара. Бельгиец ранее выступал за лондонский «Челси».

«Эден, родители и братья Эдена, добро пожаловать на «Бернабеу». Дорогие болельщики, это особенный день для нашего клуба и тех, кто его любит. «Реал» приобрел особенного игрока, и у нас невероятные чувства.

Мы «Реал Мадрид», мы хотим больше титулов, больше успеха, мы всегда будем побеждать. Чтобы делать это, нам нужен зрелищный состав и невероятный тренер, который нас поведет.

Добро пожаловать, Эден Азар. Это твоя мечта, и она стала реальностью. Теперь это твой дом», – сказал Перес.

Азар выступал за лондонский клуб с 2012 по 2019 годы. Ранее бельгийский полузащитник защищал цвета французского «Лилля».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба «Реал Мадрид»