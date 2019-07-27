Кристиан Павон близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Аргентинский хавбек может продолжить карьеру в США. 23-летний полузащитник интересен «Лос-Анджелес Гэлакси».

Аргентинец близок к переходу в «Гэлакси» за 18 миллионов долларов. Отметим, если трансфер состоится, он станет рекордным для МЛС.

Кристиан Павон знаком главному тренеру «Гэлакси» Гильерме Скелотто по совместной работе в «Боке». Год назад игроком интересовался «Зенит».

В прошедшем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Аргентины. На его счету 4 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sports