Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» обыграл «Крылья Советов»

В Самаре «Крылья Советов» принимали «Локомотив». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1.
Премьер-лига. 4-й тур.
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:1 (0:1).
Самара. 3 августа.
Стадион: «Самара Арена». 9147 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Д.Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Кабутов, Мияйлович (Радоньич, 79), Каннуников, Соболев.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Мурило, 85), Хеведес, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.
Гол: Смолов (16), Соболев (88), Крыховяк (90+4).
Предупреждения: Жемалетдинов (13), Баринов (17), Анюков (21), Чернов (58), Карпов (71), Гацкан (84), Радоньич (86).
9 (5) удары(в створ) 14 (6)
17 фолы 21
4 угловые 8
2 офсайды 2
43% владение мячом 57%
Гости открыли счет уже в начале встречи. Фланговую подачу Мачея Рыбуса замкнул головой Федор Смолов. Уже спустя несколько минут «Локо» мог удваивать преимущество. Однако после розыгрыша штрафного Дмитрий Баринов отправил мяч в перекладину ворот Рыжикова. У хозяев был активен экс-армеец Никита Чернов. Развязка наступила под конец встречи. Сначала «Крылья» сравняли счет усилиями Александра Соболева. А уже в добавленное время победу «железнодорожникам» принес Гжегож Крыховяк. «Локомотив» одерживает вторую победу в сезоне. «Крылья» же проигрывают вторую встречу подряд со счетом 1:2.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»