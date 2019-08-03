Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» обыграл «Крылья Советов»

В Самаре «Крылья Советов» принимали «Локомотив». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1.

Премьер-лига. 4-й тур.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:1 (0:1).

Самара. 3 августа.

Стадион: «Самара Арена». 9147 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Д.Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Кабутов, Мияйлович (Радоньич, 79), Каннуников, Соболев.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Мурило, 85), Хеведес, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

Гол: Смолов (16), Соболев (88), Крыховяк (90+4).

Предупреждения: Жемалетдинов (13), Баринов (17), Анюков (21), Чернов (58), Карпов (71), Гацкан (84), Радоньич (86).

9 (5) удары(в створ) 14 (6)

17 фолы 21

4 угловые 8

2 офсайды 2

43% владение мячом 57%

Гости открыли счет уже в начале встречи. Фланговую подачу Мачея Рыбуса замкнул головой Федор Смолов. Уже спустя несколько минут «Локо» мог удваивать преимущество. Однако после розыгрыша штрафного Дмитрий Баринов отправил мяч в перекладину ворот Рыжикова. У хозяев был активен экс-армеец Никита Чернов. Развязка наступила под конец встречи. Сначала «Крылья» сравняли счет усилиями Александра Соболева. А уже в добавленное время победу «железнодорожникам» принес Гжегож Крыховяк. «Локомотив» одерживает вторую победу в сезоне. «Крылья» же проигрывают вторую встречу подряд со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»