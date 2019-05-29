Фанаты «Наполи» попросили Маурицио Сарри не переходить в «Ювентус»

Автор: Анатолий Акулов 0

Поклонники неаполитанского клуба провели акцию у дома Маурицио Сарри в Италии. Фанаты вывесили баннер с призывом не подписывать контракт с «бьянконери».

Болельщики «Наполи» выступили против перехода бывшего главного тренера команды в стан принципиального соперника. В настоящий момент специалист возглавляет «Челси».

Фанаты представили плакат с изображением 60-летнего специалиста. На голубом фоне черными буквами выведен призыв не терять свои корни. 

«Босс, не предавай людей Неаполя, которые любят тебя», — обратились к Маурицио поклонники «нерадзурри». Ранее появилась информация, что «Ювентус» договорился с лондонцами о переезде Сарри в Турин.

В прошедшем сезоне итальянский тренер завоевал бронзовые медали чемпионата Англии. «Челси» набрал 72 очка и обеспечил себе выступление в групповом турнире Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» Football Italia

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