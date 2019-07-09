Известны судьи первых матчей чемпионата России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура чемпионата России. Турнир стартует уже в пятницу.
12 июля (пятница)
«Арсенал» – «Динамо»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
13 июля (суббота)
«Урал» – «Уфа»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» – «Сочи»
Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Ростов» – «Оренбург»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Зенит» – «Тамбов»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» – «Краснодар»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
15 июля (понедельник)
«Локомотив» – «Рубин»
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС