Известны судьи первых матчей чемпионата России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1-го тура чемпионата России. Турнир стартует уже в пятницу.

12 июля (пятница)

«Арсенал» – «Динамо»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

13 июля (суббота)

«Урал» – «Уфа»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – «Сочи»

Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» – «Оренбург»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

14 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Зенит» – «Тамбов»

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» – «Краснодар»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

15 июля (понедельник)

«Локомотив» – «Рубин»

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС