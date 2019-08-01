«МЮ» готов предложить «Лестеру» 80 млн. фунтов за Харри Магуайра

Автор: Анатолий Акулов 0

26-летний защитник «Лестера» может покинуть клуб этим летом. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы готовы заплатить за игрока сборной Англии 80 миллионов фунтов. Таким образом, Магуайр может стать самым дорогим защитником в истории мирового футбола.

Напомним, на данный момент рекордсменом является голландец Вирджил ван Дейк. В прошлом году «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за футболиста 75 млн. фунтов.

Ранее «лисы» отказались продать Магуайра «МЮ» за 70 млн. Сообщалось, что «Лестер» требует за игрока не менее 90 млн. фунтов.

В прошедшем сезоне защитник провел 31 матч в чемпионате Англии. В проведенных встречах на его счету 3 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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