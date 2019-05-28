Эрнесто Вальверде покидает пост тренера «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост. Испанский специалист возглавлял каталонскую команду с лета 2017 года.
Сегодня каталонский клуб связался с 55-летним специалистом и сообщил о решении отправить его в отставку.
Вальверде за два года у руля клуба выиграл два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.
«Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).
Основным кандидатом на пост главного тренера рассматривается главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Хоакина Доменека