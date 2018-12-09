«Атланта» стала чемпионом МЛС

В финале МЛС «Атланта Юнайтед» обыграла «Портленд Тимберс» (2:0). Победа принесла команде титул чемпиона нынешнего сезона.

Матч прошел в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Авторами голов стали футболисты хозяев: Хосеф Мартинес и Франко Эскобар.

Лучшим бомбардиром сезона оказался нападающий чемпионов Мартинес. Он забил 35 мячей в 39 играх. За ним расположился Златан Ибрагимович. Игрок записал на свой счет 22 гола в 27 встречах.

Напомним, что клуб «Атланта Юнайтед» появился в 2014 году. Это их первая победа в МЛС. Команда одержала ее по руководством бывшего тренера «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино.

Фото: Global look Press

Источник: Twitter ФК «Атланта»