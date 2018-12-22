Павар согласился на переход «Баварию»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар намерен сменить команду. Футболист может перейти в «Баварию».

Игрок сборной Франции дал согласие на переход в мюнхенский клуб по окончании сезона. «Бавария» планирует приобрести чемпиона мира за 35 млн евро отступных. Существует вероятность, что руководство клуба захочет ускорить сделку и оформить трансфер Павара этой зимой.

Напомним, что Бенжамен Павар с 2016 года выступает за «Штутгарт». В нынешнем году он вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

Фото: GLobal Look Press
Источник:  ESPN

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