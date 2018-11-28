Лукаку не заботит критика бывшего футболиста «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал слова бывшего хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза. Экс-полузащитник клуба раскритиковал бельгийца.

«Не вижу смысла в том, чтобы отвечать ему. Когда я вижу Скоулза перед матчами, мы  здороваемся, пожимаем друг другу руки, будто все нормально. Дело в том, что люди, которые сейчас работают на телевидении, должны что-то говорить и давать комментарии. Им платят за мнение. Но когда ты видишь их за пределами эфира, ничего подобного не происходит. Поэтому меня не волнует критика Скоулза» — заявил Лукаку.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в АПЛ сейчас занимает 7 место с 21 очком.  В этом году Лукаку провел 12 игр и забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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