Юргена Клоппа оштрафовали за празднование гола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оштрафован. Санкции были введены из-за проступка немецкого специалиста во время игры.

В матче 14-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Эвертоном» Юрген Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и стал обниматься с голкипером команды Алисоном Бекером. Празднование гола немецким специалистом было расценено Федерацией футбола Англии как неправильное поведение. Клоппа оштрафовали на 9 тыс. евро и предупредили, чтобы повторных проступков не было.

Напомним, что игра «Ливерпуля» против «Эвертона» завершилась победой первой команды (1:0). В АПЛ «красные» занимают второе место с 36 очками. «Эвертон» располагается на шестой строчке с 22 очками.

Фото: Global look Press

Видео: Инстаграм Sky Sports

Источник: The Times