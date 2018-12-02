Александр Ерохин: «Мы сосредоточены на своих соперниках, будем готовиться!»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мнением об итогах жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Футболист рассказал за какими группами будет любопытно наблюдать.

«Жеребьевку смотрели всей командой в аэропорту. Группа достаточно интересная. Бельгия — одна из ведущих сборных мира, на данный момент они на первом месте в рейтинге ФИФА. В их лице нам достался один из самых сложных соперников. Шотландия — также очень неуступчивая команда. Важно сконцентрировано подойти к матчам с Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

В общем, жеребьевка состоялась ровная, сложно выделить какую-то «группу смерти». Думаю, будет интересно наблюдать за группами С, F и H. Но в первую очередь мы сосредоточены на своих соперниках, будем готовиться!» — заявил Александр Ерохин.

Напомним, по итогам жеребьевки Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:Российский футбольный союз