Рио Фердинанд: «Роналду — живой футбольный бог»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). Он поделился впечатлениями от выступления португальца.

«Роналду — живой футбольный бог. То, что он вытворяет на поле, невероятно. Роналду уже побил все рекорды в Лиге чемпионов, которые только можно представить. Он уже сравнялся с Месси по количеству хет-триков», -сказал Фердинанд.

Напомним, что португальский игрок в матче против мадридского клуба оформил 52-й хет-трик.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail