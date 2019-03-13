Рио Фердинанд: «Роналду — живой футбольный бог»

Автор: Дарья Григорьева 0

Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). Он поделился впечатлениями от выступления португальца. 

«Роналду — живой футбольный бог. То, что он вытворяет на поле, невероятно. Роналду уже побил все рекорды в Лиге чемпионов, которые только можно представить. Он уже сравнялся с Месси по количеству хет-триков», -сказал Фердинанд.

Напомним, что португальский игрок в матче против мадридского клуба оформил 52-й хет-трик.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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