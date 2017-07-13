Маурисио может перейти в «Кротоне»

Автор: Никита Воробьев 0

Маурисио

Итальянский клуб «Кротоне» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Маурисио. Представитель Серии А уже начал переговоры по трансферу 28-летнего игрока.

Сообщается, что сначала Маурисио должен расторгнуть контракт с российской командой, а затем осуществить свой трансфер в «Кротоне». Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что бразилец, скорее всего, покинет клуб.

Маурисио перебрался в стан сине-бело-голубых в 2016 году из грозненского «Терека» (ныне – «Ахмата»). В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Gianluca Di Marzio

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