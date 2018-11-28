Луис Адриано: «Команда у нас отличная»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рапидом». Футболист также рассказал о работе с новым главным тренером клуба Олегом Кононовым. 

«Впечатления наилучшие. Главный тренер четко обозначил, какого стиля игры мы будем придерживаться. Это порадовало всех без исключения. И с точки зрения конкретики, и в чисто футбольном плане. Можно сказать, тренер показал нам свою визитную карточку, и этот ход сработал.

Игра с «Рапидом» очень важна. Такая же, как предыдущая против «Рейнджерс». И выигрывать нужно по-любому! Знаю, что руководство поставило перед нами задачу – выйти в 1/4 финала. Уверен, это вполне по силам. Ведь команда у нас отличная» – заявил Адриано.

Напомним, что на данный момент в РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 22 очками. В Лиге Европы в группе G московский клуб располагается на втором месте с пятью очками.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Спартака»

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