Григорий Иванов: «У людей нет денег. Когда человек выбирает – сходить на футбол или купить детям хлеба, он выберет второе»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о посещаемости команды. Также он говорил об отсутствии денег у народа.

– Наши клубы могут вообще существовать без государственной поддержки? Бытует мнение, что будущее только за частными проектами.

– Мы всегда почему-то считаем бюджетные деньги только в футболе. Почему? Но ведь ни один вид спорта не отказался от господдержки. Ни один! В хоккее нет бюджетных денег что ли? Да прекратите! Но почему-то они не кричат, что нужно создавать частные клубы, что они сами все вывезут. Такого нет. А как содержать команды на частные деньги?

– Нереально?

– Но вы же должны учитывать экономическую ситуацию в стране. Ну нет денег у людей. Нет! Когда человек стоит перед выбором – сходить на футбол или купить своим детям булку хлеба, наверное, он выберет второе. Согласны? При этом мы все делаем для болельщиков. Перед матчами у нас шоу за пределами чаши стадиона, красота! Но люди все равно не особо идут… Мороз, экономическая ситуация. Все это, конечно, сказывается.

– Какая средняя посещаемость матчей «Урала»?

– Около 15 тысяч. Конечно, сейчас больше болельщиков, почти три раза, по сравнению с прошлым сезоном. Новый стадион, чемпионат мира – все это повлияло. А ведь нам еще принимать лидеров дома во втором круге. Думаю, еще улучшим статистику.

– После чемпионата мира стало проще зарабатывать?

– Нет, я бы так не сказал.

– Почему?

– Ну не можем мы делать цены на билеты как в Европе. У населения нет такой платежной способности.

– Сколько у вас стоят самые дорогие билеты?

– 5 тысяч рублей. Это зона гостеприимства. Но когда приезжает «Спартак», все эти билеты скупают гости. Для Москвы 5 тысяч – копейки, а нашим гражданам тяжело потянуть такие суммы, – сказал Иванов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»