«Барселона» повторила антирекорд 32-летней давности

Автор: Роман Шлуинский 0

«Барселона» в 6-м туре чемпионата Испании уступила на выезде «Леганесу». Встреча закончилась со счетом 1:2.

Таким образом, каталонцы впервые за 32 года проиграли в гостях последней команде примеры в тот момент, когда сами лидировали в турнире. Последний раз такое случалось 32 года назад.

19 октября 1986 года «Барселона» уступила при тех же обстоятельствах «Мурсии» — 0:1.

Несмотря на свое поражение, сине-гранатовые продолжают занимать первую строчку в чемпионате Испании, имея одинаковое количество очков (13) с идущим вторым мадридским «Реалом»

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote

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