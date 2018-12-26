Криштиану Роналду впервые за 5 лет забил с замены в национальном чемпионате

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Ювентус» . Встреча закончилась вничью — 2:2.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду, который впервые в сезоне начал игру в запасе, на 65-й минуте вышел на замену, когда «Юве» уже был в меньшинстве, и на 78-й сравнял счет после углового.

Для Роналду это первый гол с замены в рамках национальных первенств с 6 апреля 2013 года. Тогда он, выступая за «Реал», забил «Леванте» в матче чемпионата Испании.

В этом сезоне 33-летний португалец принял участие в 18 матчах серии А. Он забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote Live

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