Криштиану Роналду впервые за 5 лет забил с замены в национальном чемпионате

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Ювентус» . Встреча закончилась вничью — 2:2.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду, который впервые в сезоне начал игру в запасе, на 65-й минуте вышел на замену, когда «Юве» уже был в меньшинстве, и на 78-й сравнял счет после углового.

Для Роналду это первый гол с замены в рамках национальных первенств с 6 апреля 2013 года. Тогда он, выступая за «Реал», забил «Леванте» в матче чемпионата Испании.

В этом сезоне 33-летний португалец принял участие в 18 матчах серии А. Он забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live