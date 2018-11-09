Любовь Джокера. Девушка, вдохновляющая Пако Алькасера

Автор: Роман Шлуинский 0

После перехода в дортмундскую «Боруссию» Пако Алькасер стал новым лидером команды. Он — настоящий джокер, способный неожиданно выйти и сделать разницу. Пока нападающий нагоняет ужас на «Баварию» перед главным матчем Бундеслиги, дома же его ждет неотразимая жена — Виана Беатрис. 

Возлюбленные родились и выросли в испанском городке Торренте. Это в 10 км от Валенсии.

А начали встречаться в 2010 году.

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#Xàbia 🌴🌺🍍

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В 2013-м году они одновременно завели аккаунты в «Facebook», чтобы выкладывать совместные фотографии.

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Un rayo de sol !🌞🍉 #piscina #encasa #vacaciones

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В 2018-м году Беатрис родила девочку, которую назвали Мартиной.

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💛☀️ Valencia ☀️💛 #mifamiliaperfecta

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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