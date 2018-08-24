Маурицио Сарри: «Азар останется с «Челси» в этом сезоне»

Полузащитник «Челси» Эден Азар, отыгравший в этом сезоне АПЛ всего 45 минут, может не выйти в стартовом составе лондонцев и в воскресном матче против «Ньюкасла». Об этом сообщил главный тренер команды Маурицио Сарри.

«Азар готов на 50-60 минут игры. Не знаю насчет всего матча. Но он может выйти в старте. Может, он сам не хочет выходить в стартовом составе. Но важно то, что он хочет играть, я доволен его отношением. Мне надо думать обо всех игроках команды.

Я – тренер очень хорошей команды, великого клуба. Думаю, что для такого клуба недопустимо продавать важного игрока, не найдя ему адекватную замену. Поэтому я думаю, что Азар останется с нами в этом сезоне.

Думаю, что останется в «Челси» и Лофтус-Чик. Мы сможем обсудить его ситуацию в декабре», — заявил итальянский специалист.

После двух туров в АПЛ «синие» набрали 6 очков и идут на третьем месте в турнирной таблице. Лондонцы обыграли «Хаддерсфилд» (3:0) и «Арсенал» (3:2).

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail