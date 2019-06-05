Жоау Фелиш может перейти в «Манчестер Сити»

Португальский хавбек «Бенфики» может перебраться в чемпионат Англии. В услугах 19-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Сити».

Сообщается, что «горожане» первыми предложили за 19-летнего нападающего 120 млн. евро. Именно эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

При этом, самому футболисту чемпион Англии готов платить 5 млн. евро в год без учета бонусов. Отмечается, что с молодым португальцем будет подписан долгосрочный контракт сроком на четыре или на пять лет.

В прошедшем сезоне хавбек провел 26 матчей в чемпионате Португалии. На его счету 15 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS