Жоау Фелиш может перейти в «Манчестер Сити»

Автор: Анатолий Акулов 0

Португальский хавбек «Бенфики» может перебраться в чемпионат Англии. В услугах 19-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Сити».

Сообщается, что «горожане» первыми предложили за 19-летнего нападающего 120 млн. евро. Именно эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

При этом, самому футболисту чемпион Англии готов платить 5 млн. евро в год без учета бонусов. Отмечается, что с молодым португальцем будет подписан долгосрочный контракт сроком на четыре или на пять лет.

В прошедшем сезоне хавбек провел 26 матчей в чемпионате Португалии. На его счету 15 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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