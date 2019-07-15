«Лестер» намерен приобрести Денниса Прата

Полузащитник «Сампдории» может перебраться в чемпионат Англии. Бельгийский хавбек заинтересовал «Лестер».

«Лисы» продолжают переговоры с «Сампдорией» о трансфере полузащитника Денниса Прата. «Лестер» предложил за 25-летнего бельгийца 18 миллионов евро плюс бонусы.

Однако, генуэзский клуб рассчитывать выручить от продажи игрока не менее 25 миллионов. Напомним, ранее Пратом интересовался лондонский «Арсенал».

В прошедшем сезоне хавбек провел 34 матча в чемпионате Италии. В его активе 2 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Твиттер» Николо Скиры