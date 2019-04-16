Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов пострадавшим в Южной Корее

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин направил 100 тысяч фунтов (около 116 тысяч евро) жертвам от пожара в Южной Корее‏. Об этом сообщает Squawka.

«Я верю, что деньги не имеют значения. В настоящее время главная мысль – это сделать что-то для жертв», — сказал корейский футболист.

Напомним, 4 апреля ночью начался пожар в Южной Корее. Он возник из-за искры от трансформатора. Огонь охватил 250 гектаров лесистых гор. В результате пожара уже уничтожено 120 домов.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka